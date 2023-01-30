Глава Адыгеи посетил семью погибшего в зоне СВО старшего лейтенанта Валерия Заволянского Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи посетил семью погибшего в зоне СВО старшего лейтенанта Валерия Заволянского. Об этом Мурат Кумпилов сообщил в своем telegram-канале.

Валерий Заволянский окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и стал офицером спецназа ГРУ. За выполнение воинского долга в зоне спецоперации он посмертно награжден званием Героя России.

Мурат Кумпилов пообщался с родителями и сестрой Валерия Заволянского.

- Вместе посмотрели семейные фотоальбомы. Валерий с детства мечтал о службе в армии, готовился стать офицером. Твердость характера, бесстрашие, готовность встать на защиту Родины - эти качества позволили юноше добиться своей цели, - отметил глава Адыгеи. - Хочу поблагодарить Ивана и Анжелу Заволянских за достойное воспитание сына. Своим беззаветным мужеством и доблестью он навечно вписал себя в историю России.

Сейчас имя Валерия Заволянского носит промышленно-технологический колледж в Тамбовской области. В регионе дислоцируется группа 16-й бригады спецназа, в которой он проходил службу. А в Хабаровском крае, где прошла юность погибшего старшего лейтенанта, имя присвоено школе, в которой он учился.

Отмечается, что в Адыгее именем старшего лейтенанта назовут одну из улиц в поселке Яблоновском, где он похоронен и живет его семья.