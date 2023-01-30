Краевая конференция «Роль науки в наставничестве и педагогике» прошла в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевая конференция «Роль науки в наставничестве и педагогике» прошла в Краснодаре. Мероприятие провели в рамках Года педагога и наставника, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками стали более 300 человек - представителей школ, вузов, научных организаций, победителей конкурсных отборов Кубанского научного фонда. Конференция проходила в трех направлениях - «Наставник – путеводитель в науку», «Наука и педагогика» и «Лучшие практики школьной проектной деятельности».

Педагоги и наставники представили в докладах проекты исследований, выполненные молодежью под руководством ученых. По итогам конференции участники отметили необходимость дальнейшей поддержки в крае института наставничества и педагогики.

- Сейчас молодежь уже со школьной скамьи интересуется наукой. Задача педагога – увидеть этот интерес и направить его в нужное русло, - отметил замминистра образования, науки и молодежной политики края Сергей Пронько. - Научные организации региона готовы организовывать работу с молодежью, передавать свои знания, растить интерес к науке. Благодаря подобным проектам молодые таланты захотят остаться в крае, поступят в вузы и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие.