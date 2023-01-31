В Краснодаре растет спрос на молодых специалистов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для компаний, которые нанимают молодых специалистов до 30 лет, Правительство РФ расширяет господдержку. Благодаря субсидиям у организаций появляется дополнительная мотивация нанимать молодежь. На рынке активно растёт востребованность начинающих сотрудников.

Так в Краснодаре, за 2022 год число вакансий для соискателей без опыта работы выросло в 2 раза, их количество превысило 28 тысяч. Согласно данным «Авито Работа», работодатели стали активнее искать молодых кандидатов. За год этот показатель в регионе увеличился на 99%.

В январе текущего года на сервисе краснодарские соискатели могли найти более 5 тысяч различных предложений для молодежи. По словам управляющего директора платформы Артема Кумпеля, начинающие специалисты должны чувствовать поддержку, а также иметь множество возможностей для развития. При этом, работодателям выгоднее нанимать молодых людей для дальнейшего обучения и карьерного роста в определенной компании. Так, у специалистов появляется большая заинтересованность в работе.

- В этом году произошло более чем трёхкратное увеличение базы вакансий для начинающих свой профессиональный путь. Заметно выросло число предложений в сфере продаж и общественного питания. В продажах встречаются одни из самых высокооплачиваемых позиций с оплатой до 150 000 рублей в месяц. В вакансиях под бейджем «Есть мнения о работодателе» доступны отзывы сотрудников, а благонадёжные организации отмечаются значком «Компания проверена». Вместе эти подсказки помогают принять уверенное решение о месте работы, — поделился управляющий директор сервиса «Авито Работа».

Отметим, что молодые люди стали намного чаще искать вакансии в сфере продаж и ритейда. Мест для начинающих торговых представителей в регионе стало в 4 раза больше. На 9% увеличилось и число предложений для менеджеров по продажам. Сфера общественного питания также активно ищет молодые кадры. Так, появилось множество вакансий на должность поваров стали искать на 58% чаще, а востребованность пекарей выросла в три раза. У молодых специалистов появляется больше шансов устроиться на нужную им работу и развиваться в интересной им сфере деятельности с хорошей заработной платой.

Для хорошей и качественной подготовки к выходу на рынок труда молодежи помогают карьерные эксперты службы занятости населения. Например, в Москве специалисты разрабатывают для каждого определенный карьерный сценарий. Он включает в себя составление конкурентоспособного резюме и сопроводительного письма, которое необходимо работодателю. Также специалисты делают подбор вакансий, профориентационное тестирование, проводятся различные тренинги по эффективному трудоустройству, а также оказывают помощь в выборе другой формы занятости согласно интересам и навыкам молодого специалиста.

Отметим, что на Кубани в 2022 году средняя зарплата в вакансиях без опыта работы увеличилась на 23%. Так, при полном рабочем дне молодой специалист может получать до 40 тысяч рублей в месяц.