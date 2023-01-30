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НовостиОбщество30 января 2023 14:41

Мэр Краснодара поручил проверить в городе неиспользуемое имущество Минобороны РФ

Помещения планируют передать в собственность муниципалитета
Светлана ОВДЕЙ
Несколько зданий и участок находятся в Центральном округе Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Несколько зданий и участок находятся в Центральном округе Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Мэр Краснодара поручил проверить в городе неиспользуемое имущество Минобороны РФ. Инвентаризацию объектов проведут в течение 10 дней, сообщили на еженедельном аппаратном совещании.

После проверки здания в Центральном округе планируют передать в муниципальную собственность. В городе проведут совещание с представителями ведомства и военной прокуратуры для принятия совместного решения.

Сейчас в Центральном округе насчитывается несколько заброшенных зданий и участок, на которых складируют мусор. Это объекты по улицам Базовской, 5а, Промышленной, 21/11, 23, 25/2, подвалы по улице им. Седина, 2 и участок по улице Промышленной между домами 21/3, 21/4 и 21/5.

- Нам приходится как-то содержать эти объекты, периодически наводим порядок, убираем мусор, закрашиваем граффити, а это самый центр города. Помещений общественного назначения здесь катастрофически не хватает, нужны почта, пункт полиции и многое другое, - отметила глава Центрального округа Елена Малова.