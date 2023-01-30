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НовостиОбщество30 января 2023 14:46

В Выселковском районе в рамках нацпроекта благоустроят парк

Всего в крае благоустроят 140 общественных территорий
Евгения ХАЛИКОВА
Парк находится в центре станицы Березанской. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Парк находится в центре станицы Березанской. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Выселковском районе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят парк. Общественная территория в станице Березанской будет реконструирована до конца 2023 года.

– Это центральное место станицы. Рядом с парком находятся школа, детский сад и спортивная школа. Там появится современное общественное пространство, – рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

Согласно проекту, в парке разобьют новые вело- и беговые дорожки, оборудуют пешеходные тротуары и засадят цветами газоны. Также появятся спортивные и детские площадки, памп трек и скамейки.

Всего в 2023 году в регионе обустроят 140 зон отдыха. Работы будут выполнены благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».