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НовостиОбщество30 января 2023 15:03

В региональном этапе всероссийской олимпиады по физике приняли участие 270 школьников Кубани

Победители получат путевки в финал
Евгения ХАЛИКОВА
Всероссийская олимпиада школьников – одно из самых массовых интеллектуальных соревнований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийская олимпиада школьников – одно из самых массовых интеллектуальных соревнований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. В интеллектуальных состязаниях приняли участие 270 учащихся старших классов, ранее победивших в муниципальных этапах олимпиады.

- В региональном этапе ребятам необходимо было пройти теоретический и практический туры. Участники выполнили письменные задания по различным темам, а также провели лабораторный эксперимент, - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физике пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 15 апреля. Путевки туда получат призеры и победители регионального этапа, которые наберут необходимый проходной балл.