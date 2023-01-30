В Краснодаре построят энергоподстанцию «Елизаветинская»

Новый энергообъект позволит устранить риск возникновения перегрузок в сети. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В западной части Краснодара появится новая энергоподстанция «Елизаветинская». Объект построят в 2023 году в рамках инвестиционной программы. В новом питающем центре установят трансформатор мощностью 125 МВА, комплектное элегазовое оборудование и распределительные устройства.

– Предусмотрено перспективное расширение подстанции еще на два трансформатора мощностью 125 МВА каждый, эти работы выполнят при необходимости. Кроме того, будет построена кабельная линия электропередачи 220 кВ «Яблоновская - Елизаветинская» протяженностью 21 километр, а также расширена уже существующая подстанция 220 кВ «Яблоновская», - рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Новая энергоподстанция разгрузит автотрансформаторы, обеспечит резерв мощности действующих центров питания, а также даст возможность для присоединения новых потребителей. К тому же после введения ее в эксплуатацию уйдет риск возникновения перегрузок в сети.