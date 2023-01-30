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НовостиОбщество30 января 2023 16:18

В рекультивации мусорного полигона в Геленджике задействованы 50 человек

Мусор копился в течении 45 лет
Евгения ХАЛИКОВА
В конце 2023 года вместо полигона будет большая "зеленая" зона. фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В конце 2023 года вместо полигона будет большая "зеленая" зона. фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В Геленджике началась рекультивация мусорного полигона, мусор на котором собирался 45 лет. В работах задействованы 50 человек и 20 единиц спецтехники. В 2023-м году предстоит рекультивировать 17,2 га полигона.

- Первоочередные работы - установка 30 газоотводных труб для дегазации. 45 лет копилась эта гора мусора и вот сейчас приступили к работам по её уничтожению, - сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

Проект рекультивации мусорного полигона можно считать историческим событием для Геленджика. К концу года на месте бывшего мусорного полигона должна появиться большая «зеленая» территория.