В рекультивации мусорного полигона в Геленджике задействованы 50 человек

В конце 2023 года вместо полигона будет большая "зеленая" зона. фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В Геленджике началась рекультивация мусорного полигона, мусор на котором собирался 45 лет. В работах задействованы 50 человек и 20 единиц спецтехники. В 2023-м году предстоит рекультивировать 17,2 га полигона.

- Первоочередные работы - установка 30 газоотводных труб для дегазации. 45 лет копилась эта гора мусора и вот сейчас приступили к работам по её уничтожению, - сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

Проект рекультивации мусорного полигона можно считать историческим событием для Геленджика. К концу года на месте бывшего мусорного полигона должна появиться большая «зеленая» территория.