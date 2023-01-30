Инвестор вложит 24 млрд рублей в строительство пяти мусороперерабатывающих заводов на Кубани

На Кубани обсудили строительство мусороперерабатывающих комплексов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В строительство пяти мусороперерабатывающих заводов на Кубани инвестируют 24 млрд рублей. Общая мощность объектов составит 1,4 млн тонн коммунальных отходов в год. Проекты будут реализованы в рамках концессионных соглашений. Частные концессионные инициативы уже поданы по трем объектам.

– Мы уже сформировали и согласовали концепцию развития отрасли по обращению с ТКО. Сейчас идет работа над реализацией проектов строительства первых трех комплексов. Начинаем обсуждать установление оптимального тарифа для населения после того, как новые объекты будут введены в эксплуатацию, – сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Концессии уже поданы по трем будущим комплексам в Крымском, Усть-Лабинском и Ленинградском районах. По объектам «Верхнее Буу» и «Дон» идет подбор земельных участков.