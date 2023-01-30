В Краснодаре в 2023 году начнут строительство 14 соцобъектов

Планы по реализации нацпроектов обсудили на совещании регионального проектного комитета. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре в 2023 году появится 14 социальных объектов. Их строительство стало возможно благодаря национальным проектам.

— Благодаря участию краевого центра в национальных проектах появляются новые школы, а горожане меняют аварийное жилье на современные квартиры. Это делает их жизнь комфортней. Объекты, которые мы строим по нацпроектам, находятся на особом контроле, - рассказал глава краснодарской администрации Евгений Наумов.

В этом году в кубанской столице планируют достроить 21 детсад на 5,2 тыс. мест, десять школ на 12,3 тыс. мест, три спортобъекта и детскую поликлинику на 300 посещений в микрорайоне Гидростроителей.