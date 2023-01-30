В Краснодарском крае обсуждают введение фудшеринга

Идея фудшеринга приобретает все больше поклонников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре состоялось обсуждение планов реализации проекта «Зеленая экономика». В мероприятии принял участие депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Зеленая экономика» Сергей Алтухов. На совещании определили приоритетные направления, по которым в регионе продолжится работа.

- Одним из приоритетных направлений реализации проекта «Зеленая экономика» является фудшеринг. Это такая практика, которая помогает торговым сетям и производителям не выбрасывать пищевые продукты с истекающим сроком годности, а бесплатно раздавать нуждающимся людям, – рассказал Сергей Алтухов.

Чтобы внедрить фудшеринг в жизнь, необходимо проработать законодательную базу. Возможно, что в качестве пилотного проекта практику попробуют в нескольких муниципалитетах Кубани.