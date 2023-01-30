На Кубани паллиативный ребенок только с помощью прокуратуры получил необходимые лекарства

Права ребенка-инвалида восстановили через суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Павловском районе родители 8-летней девочки были вынуждены обратиться за помощью в прокуратуру. Ребенок страдает от неизлечимого заболевания и нуждается в специализированном уходе.

- При этом родители малолетней за собственные средства приобретали медицинские изделия необходимые для оказания паллиативной помощи на дому. С учетом изложенного прокуратура в интересах ребенка направила в суд исковое заявление, которое рассмотрено, удовлетворено и обращено к немедленному исполнению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После того как суд удовлетворил иск прокуратуры, семье были переданы приборы, необходимые для каждодневного обслуживания паллиативного больного. Кроме того, министерство финансов Краснодарского края вернуло родителям 70 тыс. рублей, которые семья потратила на самостоятельное приобретение необходимого оборудования.