Узнали, где будут отключения света в Сочи 31 января 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 31 января запланировано отключение света с 07:00 до 22:00. Ограничения коснутся жителей следующих улиц: Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Триумфальная, Абовяна, Армянская, Высокогорная, Целинная, Пластунская, Целинная, Славы, Новошкольная, Краснооктябрьская, Вардане, Широкая, Рассветная и Гайдара.

Также энергетики предупредили об отключениях в переулках: Пастушечий, Абовяна, Совхозный, Табачный, Грушовый, Вишневый, Лавровый, Теневой 43, 45, Овощной, Прудный, Масис и Огородный.

Без благ цивилизации останутся обитатели садовых товариществ «Дружба», «Металлист», «Малинка» и «Зефанос-4».