Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о взрывах и стрельбах в Молькино

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На полигоне в Молькино, что под Горячим Ключом, с 1 февраля до 31 мая будут проводится военные учения. Жителей Кубани и Адыгеи предупредили, что будет громко, и добавили, что звуков стрельбы и взрывов пугаться не стоит.

- Командование воинской части будет проводить тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации, в том числе и в выходные, и в праздничные дни, - сообщили в пресс-службе администрации Адыгейска.

Проход на полигон будет закрыт. Местным жителям советуют не подходить близко к военной части.

- В целях предотвращения несчастных случаев на время учений просим жителей воздержаться от посещения территории полигона до 31 мая, - добавили в администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что испугавшие жителей Анапы звуки выстрелов оказались учебными.