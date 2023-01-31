Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили утром 31 января

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Утром 31 января открыли движение по Крымскому мосту в обе стороны. С ночи 30 января там проводились ремонтные работы.

- Сегодня в 06:30 возобновлено движение автомобилей и автобусов по мосту, которое ранее приостанавливали в связи с ремонтно-восстановительными работами, - сообщил Минтранс России.

Ранее сообщалось, что ограничения вводятся 30 января в 23:00. Работы должны были проводить до 12:00, но дорожники справились раньше срока.

Восстановительные работы на Крымском мосту будут продолжаться. Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.