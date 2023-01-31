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НовостиОбщество31 января 2023 4:42

Погода в Адыгее 31 января 2023: ожидаются снег с дождем

В Адыгее 31 января погода порадует не всех
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 31 января 2023

Узнали, какой будет погода в Адыгее 31 января 2023

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 31 января 2023 года.

В Адыгее 31 января погода ожидается пасмурной. Местами в республике пройдут дожди. Температура воздуха днем повысится до +8 градусов. Ветер западный, 2 м/с. Ночью температура опустится до -1 градуса. Ветер западный, 2 м/с.

В Лаго-наки синоптики прогнозируют снег. В светлое время суток воздух прогреется до + 6 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. Ветер восточный, 2м/с.