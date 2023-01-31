В Краснодаре по улицам Димитрова и Кавказской начали ремонтировать дороги

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В Краснодаре еще на двух улицах стартовал ремонт по нацпроекту. Дороги обновят на Димитрова, здесь поменяют полотно от Воронежской до дома № 131. Также дорожные работы стартовали на улице Кавказской, новый асфальт закатают от Таманской до Линейной.

- Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники взяли хорошие темпы, ремонт по графику позволяет проводить хорошая погода. В Краснодаре отремонтировали половину участков из списка на 2023 год, - сообщили в мэрии города.

Сейчас завершены работы на восьми участках, а на четырех заканчивают ремонт. Всего в этом году заменят покрытие на 38 улицах.

Сейчас в рамках нацпроекта идут работы на улицах Осипенко, Пугачева, Пионерской, Чернышевского, Думенко, Первомайской, Таманской и Деповской. Завершили ремонт на улицах Ставропольской, Новороссийской, Фадеева, Фрунзе, Офицерской, Юннатов, Пригородной, Власова и Котовского.