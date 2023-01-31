Сочи представит 15 проектов на экономическом форуме в Питере

В администрации Сочи на сопровождении находятся 44 инвестпроекта Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге будет проходить экономический форум с 14 по 17 июня. Сочи планирует представить 15 инвестпроектов. 60% разработок относится к санаторно-курортной сфере. Больше всего проектов направлено на развитие Лазаревского края (7). По три проекта инвесторы планируют осуществить в Адлерском и Хостинском районах, еще два – в Центральном.

– Реализуем проекты не только по строительству новых объектов, но по реконструкции и модернизации наших исторических мест с сохранением знаменитой сочинской лечебно-оздоровительной базы, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в администрации Сочи на сопровождении находятся 44 инвестпроекта с бюджетом в 404 миллиарда рублей. Благодаря новым проектов на курорте появится более 22 тысяч новых рабочих мест.