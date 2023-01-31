На Кубани 31 января отмечается освобождение Белореченского района

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 31 января отмечается 80-ая годовщина освобождения Белореченского района от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор рассказал о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

- 31 января войска вышли к тогда еще станице Белореченской и уничтожили отходящие части противника. Захватчики убегали и уничтожали продовольственные запасы, технику и вооружение, которые не могли вывезти, разрушали все объекты. На восстановление экономики ушло не мало сил, - сообщил в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Белореченский район был оккупирован полгода - с августа 1942 года по январь 1943 года. Погибли сотни мирных жителей. В память о погибших к мемориалам 31 января каждый год возлагают венки и цветы.