Мэр Сочи поручил сформировать новые меры поддержки педагогов

Педагогам выплатят по 100 тысяч рублей. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют сформировать новые меры поддержки педагогов. На курорте детей обучают не менее 10 тысяч учителей. В этом году продлили премию за подготовку стобалльников по ЕГЭ. Педагогам выплатят по 100 тысяч рублей.

- Нам важно обеспечить учителям достойный уровень жизни, помочь в бытовых вопросах. Создать условия для профессиональной самореализации, чтобы основные силы они направляли на воспитание будущих достойных граждан,- написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация Сочи будет выплачивать до 100 тысяч рублей победителям профессиональных конкурсов. Также педагогом компенсируют по 15 тысяч рублей за съемное жилье. К 1 сентября для учителей введут льготы на проезд в общественном транспорте.