Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 5:30

Мэр Сочи поручил сформировать новые меры поддержки педагогов

На курорте детей обучают 10 тысяч учителей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Педагогам выплатят по 100 тысяч рублей. Фото: администрация Сочи

Педагогам выплатят по 100 тысяч рублей. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют сформировать новые меры поддержки педагогов. На курорте детей обучают не менее 10 тысяч учителей. В этом году продлили премию за подготовку стобалльников по ЕГЭ. Педагогам выплатят по 100 тысяч рублей.

- Нам важно обеспечить учителям достойный уровень жизни, помочь в бытовых вопросах. Создать условия для профессиональной самореализации, чтобы основные силы они направляли на воспитание будущих достойных граждан,- написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация Сочи будет выплачивать до 100 тысяч рублей победителям профессиональных конкурсов. Также педагогом компенсируют по 15 тысяч рублей за съемное жилье. К 1 сентября для учителей введут льготы на проезд в общественном транспорте.