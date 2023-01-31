Письма поддержки для военнослужащих в зоне спецоперации собирают в Адыгее

Ребята написали слова поддержки участникам СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активисты Адыгеи совместно со студентами Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа АГУ написали письма для поднятия боевого духа военнослужащим в зону спецоперации. Ребята оказывают всевозможную поддержку участникам СВО.

- Нам очень важно поддерживать наших военных добрым словом. Так к Новому году молодогвардейцы передали военным более 1000 открыток с новогодними поздравлениями от школьников и студентов республики, - рассказала депутат горсовета Майкопа и руководитель региональной «Молодой Гвардии» Асета Берзегова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», принять участие в акции и принести свое письмо может каждый житель Майкопа по адресу улица Краснооктярьская, 4. На данный момент ребята начали готовить открытки ко Дню защитника Отечества.