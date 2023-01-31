В Краснодаре неизвестный водитель сбил 11-мальчика и скрылся с места ДТП

Вечером 30 января на пересечении улиц Российской и Солнечной в Краснодаре машина сбила 11-мальчика. Как сообщают родные, ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. После ДТП виновник скрылся с места ДТП.

- У ребенка синяки на ногах, лицо счесано, сильный ушиб спины, - сообщили родители в соцсетях и попросили свидетелей помощь найти водителя, который сбил мальчика.

Всем, кто стал очевидцем случившегося, попросили позвонить по номеру: 89284064239.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани подполковник полиции сбил 60-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Следователи организовали проверку.