Мэр Краснодара начал утро с 1,5-часовой экскурсии по городу

Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара Евгений Наумов начал свой день с 1,5-часовой экскурсии по городу. Об этом он сообщил в социальных сетях.

- Историческая прогулка прошла вместе с автором экскурсионного проекта Андреем Ступаченко. Он рассказал про 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут был проложен через улицу Красную от памятника Екатерины II до пересечения с Гимназической, - сообщил Наумов.

Глава города добавил, что узнал много нового о том, как жил Краснодар в страшные 186 дней оккупации, познакомился с архивными документами и фотографиями.

Экскурсии по Краснодару проводят специалисты Туристско-информационного центра. Ближайшая состоится 12 февраля. Подробности также можно найти в спецразделе на сайте мэрии.