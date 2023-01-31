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НовостиОбщество31 января 2023 6:22

Мэр Краснодара начал утро с 1,5-часовой экскурсии по городу

Гид рассказывал об освобождении краевого центра в годы войны
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара Евгений Наумов начал свой день с 1,5-часовой экскурсии по городу. Об этом он сообщил в социальных сетях.

- Историческая прогулка прошла вместе с автором экскурсионного проекта Андреем Ступаченко. Он рассказал про 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут был проложен через улицу Красную от памятника Екатерины II до пересечения с Гимназической, - сообщил Наумов.

Глава города добавил, что узнал много нового о том, как жил Краснодар в страшные 186 дней оккупации, познакомился с архивными документами и фотографиями.

Экскурсии по Краснодару проводят специалисты Туристско-информационного центра. Ближайшая состоится 12 февраля. Подробности также можно найти в спецразделе на сайте мэрии.