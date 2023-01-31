На протяжении дня в населенных пунктах будут проводить неотложные работы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перебои со светом затронут четыре муниципалитета Майкопского района. На протяжении дня в населенных пунктах будут проводить неотложные работы.

- Локальные ограничения подачи электричества возможны в промежутке времени с 9 до 17 часов в связи с производством неотложных работ, - сообщили в Адыгейских электросетях.

Отключения затронут поселок Табачный на следующих улицах: Шоссейная, Широкая, Красная, Набережная, Зеленая, Короткая, Сушковая, Новая, Кривая, Садовая, Пионерская, Солнечная.

Без света могут остаться жители поселка Тульского по улице. Революционная 2, 8, 10, Шоссейная, Ягодная, Цветочная, Западная, пер. Ягодный, Казачий, Цветочный. А также станицы Абадзехской по улицам: Юбилейная, Телеграфная, Северная, Короткая, Винника, Интернациональная, Крестьянская, Садовая, Кирова, Ленина, Почтовая, Восточная, Степная.

Кроме того, перебои могут затронуть и поселок Цветочный.