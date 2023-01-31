На Кубани продолжают вносить в реестр опасные и природные зоны

Кадастровая палата региона

Нередко на границах территории устанавливается определенный правовой режим использования земельных участков. Они относятся к зонам с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю разъясняют, в чем состоит их специфика, а также делятся результатами проделанной работы за прошедший год.

ЗОУИТ устанавливается с различными целями. Например, этот процесс осуществляется для защиты жизни и здоровья граждан, безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи и энергетики, обеспечения сохранности объектов культурного наследия, охраны окружающей среды или для обеспечения обороны страны, безопасности государства.

Особые условия использования территорий предполагают, что в границах установленной зоны на земельных участках вводится ограничение или запрет на строительство и использование объектов недвижимости, использование таких участков для деятельности, которая несовместима с целями установления зоны.

«В 2022 году специалисты краевого Роскадастра внесли в ЕГРН сведения о границах 13,5 тысяч ЗОУИТ. После внесения соответствующих зон в ЕГРН формируются сведения об ограничениях на земельные участки или их части, которые попадают в границы такой зоны. Границы начинают действовать с момента внесения ЗОУИТ в ЕГРН», - отмечает заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

Получить сведения об ограничениях в использовании земельного участка можно с помощью выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Существуют различные способы ее получения:

- в электронном формате на сайте Роскадастра;

- на сайте Росреестра;

- в бумажном виде в любом офисе МФЦ.

В случае перехода права собственности на земельный участок к новому собственнику ограничения по установлению особой зоны сохраняются. Земельные участки и все расположенные на них строения можно отчуждать (продавать, дарить).

Напоминаем, что надежным вариантом при получении информации о соответствующих зонах является сервис «Публичная кадастровая карта». В нем представлены всевозможные виды ЗОУИТ, например:

- зоны охраны природных объектов;

- зоны охраны искусственных объектов;

- зоны защиты населения;

- прочие зоны с особыми условиями использования территории.

Для удобства пользования сервисом существует функция настройки слоев. Каждая зона выделена специальным цветом, что дает возможность сократить время поиска нужных сведений.