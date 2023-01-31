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НовостиОбщество31 января 2023 7:31

В Сочи планируют реконструировать морской порт и семь причалов

Работы будут выполняться в рамках нового генплана
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Конструкции морпорта были построены перед Олимпиадой в 2014 году.

Конструкции морпорта были построены перед Олимпиадой в 2014 году.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Сочи планируют реконструировать морской порт и семь причалов. Все работы заложат в новый генеральный план. К слову, многие конструкции морпорта были построены перед Олимпиадой в 2014 году. Они нуждаются в реконструкции.

- Информация строительстве и реконструкции семи морских терминалов содержится в схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, - рассказала главный специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, причалы будут ремонтировать в Адлере, Кургородке, Хосте, Дагомысе, Лоо, Лазаревском и на Мацесте.