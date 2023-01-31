В Анапе разыскивают наркоторговца из Донецка. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

В Анапе разыскивают 28-летнего наркоторговца из Донецка. Мужчина без определенного места жительства и по имеющейся информации может жить на курорте.

- Анапским линейным отделом МВД России на транспорте разыскивается Шкута Андрей Викторович. Он родился 18 января 1995 года в Донецкой области. Всем, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8(861)333-37-14, 8(999)437-38-78, - сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Уточняется, что мужчина объявлен в розыск за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Также он незаконно приобретал, хранил, перевозил растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере.