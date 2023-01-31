Центр общения старшего поколения открылся в Адыгее

На базе Отделения Фонда пенсионного и соцстрахования РФ Гиагинского района открылся Центр общения старшего поколения. Фото: пресс-служба администрации Гиагинского района

Центр общения старшего поколения появился в Адыгеи. Его открыли на базе Отделения Фонда пенсионного и соцстрахования РФ Гиагинского района.

- Планируется развить сотрудничество во многих направлениях: будут проводиться мастер - классы, встречи с интересными людьми, тематические беседы и лекции, физкультурно - оздоровительные мероприятия и многое другое, - рассказали в пресс-службе администрации Гиагинского района.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент Центр уже готов принимать посетителей. Его оснастили необходимой мебелью, компьютером, а также настольными играми и спортивным инвентарем.