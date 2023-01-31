Производство минеральной воды запустят в Сочи

На курорте будут развивать сельские территории. Фото: администрация Сочи

В Сочи в 2023 году планируют развивать санаторно-курортную отрасль. Для это привлекают инвесторов. Однако администрация курорта собирается развивать сельские территории и местные предприятия.

- Мы должны все делать здесь, все что касается санаторно-курортной отрасли, пляжной индустрии. Кроме того, необходимо строить новые системы по поддержке сельских производителей, сельхозтоваров, – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи запустят производство минеральной воды. Ее будут добывать из местных источников.