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НовостиКарта Кубани31 января 2023 8:30

В Новороссийске будут судить мужчину, который оскорблял жену во время рассмотрения дела об алиментах

Он проявил неуважение к суду
Мария ЧАЛАЯ
В Новороссийске будут судить мужчину за неуважение к суду

В Новороссийске будут судить мужчину за неуважение к суду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новороссийске будут судить мужчину, который оскорблял жену во время рассмотрения дела об алиментах. 45-летний местный житель проявил неуважение к суду.

- По данным следствия, обвиняемый проявил неуважение к суду во время дачи показаний. Он выкрикивал оскорбительные выражения в адрес бывшей супруги, унизив тем самым честь и достоинство участников судебного процесса. Также мужчина нарушил порядок ведения судебного заседания, создавая в зале обстановку нервозности, - сооб0или в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент мужчине грозит арест, сроком до четырех месяцев.