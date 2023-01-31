В Новороссийске будут судить мужчину за неуважение к суду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новороссийске будут судить мужчину, который оскорблял жену во время рассмотрения дела об алиментах. 45-летний местный житель проявил неуважение к суду.

- По данным следствия, обвиняемый проявил неуважение к суду во время дачи показаний. Он выкрикивал оскорбительные выражения в адрес бывшей супруги, унизив тем самым честь и достоинство участников судебного процесса. Также мужчина нарушил порядок ведения судебного заседания, создавая в зале обстановку нервозности, - сооб0или в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент мужчине грозит арест, сроком до четырех месяцев.