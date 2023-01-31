В Краснодаре проезд по трассе М4-«Дон» на участке Дальнего западного обхода сделают платным на 100 лет

Дальний западный обход Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре проезд по трассе М4-«Дон» на участке Дальнего западного обхода сделают платным. Распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что участок трассы сделают платным на 100 лет.

- Установить, что использование автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке дальнего западного обхода Краснодара осуществляется на платной основе до 30 июня 2122 года, - говорится в распоряжении.

Уточняется, что альтернативный бесплатный проезд организуют по двум участкам. Так, первым вариантом предложена автомобильная дорога Краснодар - Ейск - улично-дорожная сеть Краснодара - автомобильная дорога А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь (км 9). Его протяженность составит 58 км.

Второй путь - автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск (км 1306 - км 1319) - улично-дорожная сеть Краснодара - автомобильная дорога А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь (км 9). Протяженность составит 64 км

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что дорогу на Дальнем западном обходе Краснодара заасфальтировали на 85%. Сдать объект планируют к лету 2023 года - на полгода раньше установленного срока.