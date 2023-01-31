Жителям Краснодара расскажут о профилактике онкозаболеваний Фото из архива КП

Жителям Краснодара расскажут о профилактике онкозаболеваний 1 февраля. Лекции проведет врач-методист краевого Центра медпрофилактики Александр Горячев в рамках проекта «Школа здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Занятия пройдут 1 февраля с 14:00 до 15:00 по улице Воровского, 182. Краснодарцам расскажут о своевременном обследовании и важности профилактики.

Уточняется, что посетить занятия можно свободно и бесплатно. Кроме того, прямую трансляцию лекций организуют на странице краевого Центра общественного здоровья и медпрофилактики во ВКонтакте.

- С одной стороны, люди достаточно много знают про онкологию, с другой – боятся проходить обследование. Из-за этого они теряют драгоценное время и приходят к врачам уже на 2-4 стадии болезни, когда успешно противостоять ей очень сложно, - отметил главный внештатный онколог минздрава региона Роман Мурашко. - Во многих случаях ранняя диагностика дает прекрасный шанс на полное выздоровление от страшного заболевания.