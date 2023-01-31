На Кубани за сутки COVID-19 заболели 44 человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 44 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у семерых детей, самому младшему из которых месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе регион.

Так, в Краснодаре получено 11 положительных результатов, в Сочи - девять, в Мостовском районе. Три пациента прибавилось в Северском муниципалитете, по два - в Новороссийске, Ейском, Лабинском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах.

- По одному новому пациенту в Анапе, Геленджике, Калининском, Каневском, Славянском, Староминском и Тихорецком районах, - сообщили в краевом оперштабе.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один человек. С выздоровлением выписаны 27 пациентов.