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НовостиОбщество31 января 2023 9:51

Благоустройство сквера возле Госфилармонии Майкопа завершат до конца лета

Обновленная территория станет новой площадкой для выступлений и местом отдыха
Валерия ГОДОВНИКОВА
Возле сквера Госфилармонии Майкопа ведется масштабная реконструкция. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Возле сквера Госфилармонии Майкопа ведется масштабная реконструкция. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Возле сквера Госфилармонии Майкопа ведется масштабная реконструкция. Благоустройство планируют завершить до конца лета текущего года.

- Обновленная площадь станет частью архитектурного ансамбля центра Майкопа, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Возле филармонии работы уже идут. Там мы создаем большую зону отдыха с прогулочными дорожками, лавочками, вечерним освещением, установим малые архитектурные формы с использованием национальных элементов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сердцем композиции станет открытая сцена, большая белая пергола с качелями по окружности. Кроме того, большое внимание уделят озеленению территории. Появится цветочная аллея и декоративные растения.