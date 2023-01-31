На Кубани двоим жителям дали по 9,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани осудили двоих жителей за незаконный оборот наркотиков и оружия. Им назначили по 9,5 лет тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, двое жителей Новокубанска купили у неустановленного лица около 50 граммов наркотика. После этого они подыскали покупателя, продали ему вещество за 16,5 тысяч рублей и поделили деньги между собой.

Один из подсудимых хранил наркотики для личного употребления и выращивал во дворе более 20 кустов наркосодержащего растения. Второй подсудимый обвинялся в том, что в марте 2021 года незаконно купил у неустановленного лица автомат на основе списанного автомата Калашникова и продал его за 70 тысяч рублей.

- Факты противоправной деятельности подсудимых выявлены и задокументированы сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Исследовав представленные суду письменные доказательства, выслушав всех участников процесса, суд нашел вину подсудимых в совершении инкриминируемых деяний полностью доказанной, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Суд учел то, что один из мужчина ранее не был судим. Тем временем второй подсудимый является ветераном боевых действий, награжден медалями «За отвагу», «Ветеран боевых действий», «За ратную доблесть», «25 лет. Чеченская война», но ранее судим за сбыт наркотиков. Им назначено по 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого и особого режима соответственно.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.