Новые горизонты: Tele2 в 2022 году усилила сеть на Кубани и в Адыгее

За прошедший год компания провела масштабную работу. Фото: tele2.ru

Оператор сотовой связи Tele2 подводит итоги технического развития в 2022 году. За прошедший год компания провела масштабную работу: модернизировано более 10% базовых станций в Краснодарском крае и Республике Адыгее, а также расширена территория покрытия сети в 28 районах и 10 крупных городах регионов.

В 2022 году Tele2 продолжила развитие сетевой инфраструктуры на Кубани и в Адыгее. Оператор установил на базовые станции новое оборудование, расширил зону покрытия и емкость сети, а также увеличил скорость мобильного интернета как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Средняя скорость интернета Tele2 выросла на 11%.

Оператор усилил сеть новыми объектами связи в Краснодаре и районных центрах – Белореченске, Кореновске, Тимашевске, Усть-Лабинске, а также в крупных городах Черноморского побережья – Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсе. Кроме того, новые базовые станции появились в Брюховецком, Гулькевичском, Калининском, Каневском, Крыловском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском, Отрадненском районах. В Республике Адыгее сеть значительно усилена в Майкопе и Кошехабльском районе.

Также в прошедшем году технические специалисты Tele2 модернизировали более 10% базовых станций для обеспечения бесперебойной работы и увеличения емкости сети и скорости мобильного интернета для абонентов. Модернизация затронула краевую столицу, 5 крупных городов – Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск и Сочи, а также 33 района. В Республике Адыгее инфраструктура усилена в Адыгейске, а также Майкопском, Кошехабльском, Тахтамукайском и Шовгеновском районах.

Большое внимание Tele2 в 2022 году уделила малым населенным пунктам. Цифровые сервисы и высокоскоростной мобильный интернет стали доступны жителям 14 хуторов и поселков в Усть-Лабинском, Белореченском, Кореновском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Павловском, Славянском и Усть-Лабинском районе, а также в Теучежском районе Адыгеи.

Кроме того, в зону покрытия оператора вошли еще 10 малых населенных пунктов в Апшеронском, Горячеключевском, Крымском, Новокрымском, Кущевском, Северском, Туапсинском районах Краснодарского края и 2 хутора в Майкопском и Тахтамукайском районах Адыгеи, где ранее не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Одним из важных проектов компании стало обеспечение покрытия в автомобильных тоннельных комплексах в Сочи. В преддверии горнолыжного сезона в Красной Поляне и наплыва большого количества туристов на зимний отдых в Сочи оператор позаботился о том, чтобы сигнал был устойчивым на протяжении популярных автодорог и расширил сеть в тоннелях федеральной магистрали А-148, дублера Курортного проспекта, а также в тоннелях автодороги А-149, Адлер-Красная Поляна.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Мы ежегодно фиксируем рост интернет-трафика, а также учитываем общий тренд на скорость появления и распространения новых приложений и услуг, без которых современному человеку не обойтись. Tele2 проводит модернизацию сетевой инфраструктуры, расширяет емкость сети и непрерывно улучшает качество мобильного интернета для того, чтобы клиентам на всей территории Краснодарского края и Республики Адыгея были доступны все цифровые сервисы и ресурсы».

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