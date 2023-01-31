Работы завершат 15 апреля Фото из архива КП

В Краснодарском крае изменится график движения пригородных поездов из-за ремонта тоннеля на перегоне «Мацеста-Сочи». Работы стартуют 1 февраля, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Специалисты отремонтируют тоннель №7 на перегоне «Сочи – Мацеста», введенный в эксплуатацию в 1913 году. Работы продлятся 73 дня и завершатся 15 апреля.

Так, за 2,5 месяца запланировано обновить свод тоннеля и провести комплекс работ для водоподавления. Специалисты также отремонтируют фасады Северного и Южного порталов тоннеля.

Уточняется, что на время ремонта движение по тоннелю и по одному из путей на перегоне закроют. Пригородные поезда и составы дальнего следования будут ходить по соседнему пути и через другой тоннель.

Так, по маршруту Сочи – Имеретинский курорт не будут ходить четыре пары «Ласточек». У восьми пар поездов, выезжающих со станций «Роза Хутор», «Имеретинский Курорт» и «Аэропорт», вместо Сочи конечной остановкой станет станция Мацеста.

- Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00, - напомнили в пресс-службе СКЖД