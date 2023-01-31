Новый автобусный маршрут №2М запустят в Сочи с 1 февраля Фото: sochi.ru

Новый автобусный маршрут №2М запустят в Сочи с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Маршрут №2М «ж/д вокзал Сочи – к/т «Юбилейный» – ж/д вокзал Сочи» начнет курсировать в Центральном районе в часы пик. Электробусы будут проезжать по улицам Горького, Конституции СССР, Гагарина, Донской, Виноградной, Егорова, Курортный проспекту и вновь поедут на улицу Горького. Стоимость проезда наличными составит 30 рублей, а безналичной оплатой – 28 рублей.

- Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться с предоставлением льгот на оплату проезда. Также на маршруте будут действовать транспортные карты школьников и студентов, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вячеслав Бауэр.

Расписание и движение маршрутов в реальном времени отображается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи и в бесплатном мобильном приложении «Транспорт.Сочи».