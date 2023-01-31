В Майкопе стартует конкурс на лучшее чучело к масленице

Авторов лучших кукол ждут ценные призы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Майкопе стартовал конкурс на лучшую куклу-чучело. Победителей и участников ждут дипломы и ценные призы.

- К участию в конкурсе «Сударыня-Масленица» приглашаются все жители города Майкопа, без возрастных ограничений. Работы могут быть индивидуальными и коллективными, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Заявки на участие принимаются до 20 февраля.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», выставка работ конкурсантов пройдет в горпарке 26 февраля. После чего состоится награждение участников и победителей.