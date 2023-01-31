В Краснодаре станцуют «Случайный вальс» 2 февраля

Жители Краснодара станцуют «Случайный вальс» 2 февраля. Краевой центр присоединится к акции, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве.

Поучаствовать в мероприятии, которое проводит Народный фонд, может любой желающий. Участники акции станцуют под мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс», написанную через несколько дней после победы в Сталинградской битве.

- Цель - сохранение исторической памяти и преемственности поколений. «Случайный вальс» напоминает о важном событии Великой Отечественной войны - битве под Сталинградом, которая положила начало разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в 1943 году. Сегодня акция проходит на центральных улицах российских городов, в парках, на бульварах и в скверах, на вокзалах и в аэропортах, - отметили организаторы.

В Краснодаре «Случайный вальс» станцуют 2 февраля в 12:00 в ТРЦ «Красная Площадь» (центральный атриум) по улице Дзержинского, 100.