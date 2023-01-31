В Краснодаре изменили маршрут нового автобуса №89 Фото: krd.ru

В Краснодаре изменили маршрут нового автобуса №89. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, новый автобусный маршрут вводят по просьбам жителей поселка Знаменского и Новознаменского жилого района. Транспорт должен был соединить Новознаменский и микрорайон Гидростроителей.

- Мы дополнительно встретились с жителями, с представителями общественности. Выяснилось, что в этом направлении практически отсутствует потребность передвижения на автобусе. Поэтому мы оптимизировали схему движения маршрута, исключив из нее микрорайон Гидростроителей, - сообщил замглавы города Владимир Архипов.

Схема движения автобуса №89

Теперь новый автобус будет ездить от улицы им. Геннадия Казаджиева до улицы Уральской. Транспорт будет проезжать по улицам им. Виктора Нарыкова (от детсада), пр. 3-ему Знаменскому, Богатырской, Семеновской, Войсковой, Становой, Богатырской, Андреевской, Благовещенской, Андреевской, Богатырской, Восточному Обходу, Уральской, им. Тюляева, Сормовской, им. Селезнева, им. Стасова, Уральской (район парковки ТРК «Галактика»);

В обратном направлении автобус проедет по улицам Уральской, им. Лизы Чайкиной, Сормовской, им. Тюляева, Уральской, Восточному Обходу, Богатырской, Андреевской, Благовещенской, Андреевской, Богатырской, Становой, Войсковой, Семеновской, Богатырской, пр. 3-ему Знаменскому, им. Виктора Нарыкова (до детсада).

Восемь низкопольных автобусов с кондиционерами заработают по брутто-контракту. Заключить договор и запустить транспорт планируют во второй половине марта.