На встрече с представителями общественности и духовенства обсудили вопрос о переименовании двух муниципалитетов республики. Фото: https://t.me/savv_asker

Два населенных пункта собираются переименовать в Адыгее. Речь идет об Афипсипском сельском поселении и поселке Кубаньстрой.

- Повестка о смене наименования «Афипсипское сельское поселение» на «Шапсугское сельское поселение» – назрела еще давно. Мы подробно обсудили исторические особенности, поговорили о важности сохранения языка и самобытности народа, населяющего муниципалитет, - рассказал глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

Решение по изменению не было принято. Вопрос продолжат изучать с правовой и практической стороны.

Также изменение названия затронуло поселок Кубаньстрой. В Государственном каталоге географических названий именуется как «поселок Кубанстрой».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», депутаты муниципалитета пришли к единому мнению. В профильную комиссию Госсовета-Хасэ РА переданы документы для того, чтобы переименовать поселок.

- Мы рассмотрели правовые стороны решения этого вопроса, чтобы впоследствии установить правильное наименование населенного пункта («поселок Кубаньстрой»), - отметил Аскер Савв.