Банковские сбережения жителей Кубани за год выросли на 7% Фото: Даниил ОПАРИН

Банковские сбережения жителей Кубани за год выросли на 7%. На 1 января 2023 года их объем составил более 1 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Южное ГУ Центрального банка РФ.

Отмечается, что накопления жителей края увеличиваются в темпе, опережающем средний по стране. По России в целом депозитный портфель увеличился на 5,4%.

Сбережения в рублях приросли на 15,4% - до 933,7 млрд рублей. А остатки на счетах в иностранной валюте уменьшились почти на 44% - до 73,2 млрд рублей.

- Жители Кубани в прошлом году активно переводили свои валютные сбережения в рубли. Во-первых, рублевые вклады защищены от санкционных рисков, во-вторых, они застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, и в-третьих, они более доходны, - отметил замначальника Южного ГУ Центрального Банка РФ Александр Гостев. – В целом по стране максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в начале года составляла 4,5%, а к декабрю достигла 8,2%.

Уточняется, что на 1 января кредитный портфель кубанце достиг почти 1 трлн 22 млрд рублей. За год показатель вырос на 16,5%. Объем потребительских кредитов вырос на 4,2%, а обязательства по ипотеке – на 33,7%.