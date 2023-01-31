Ретропоезд между Туапсе и Абхазией возобновит рейсы в апреле

Ретропоезд будет курсировать до 30 сентября. Фото: администрация Сочи

Между Туапсе и Абхазией планируют возобновить рейсы на ретропоезде. Первый поезд, оформленный в стилистике 70-80-х годов отправится уже 29 апреля.

- На туристическом поезде “Сочи”, можно с комфортом перемещаться между достопримечательностями Краснодарского края и ностальгическими курортами солнечной Абхазии, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в ближайшее время откроется продажа билетов на рейсы. Ретропоезд будет курсировать до 30 сентября.

К слову, посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.

Ранее ретро поезд курсировал по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра (Абхазия) 30 декабря и с 2 по 7 января.