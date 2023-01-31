На Крымском мосту установили четыре пролета по левой стороне дорожной части Фото: Росавтодор

На Крымском мосту установили четыре пролета по левой стороне дорожной части. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росавтодора.

Крымский мост вновь перекрывали для ремонтно-восстановительных работ. Движение легковушек и автобусов возобновили 31 января в 06:30. Специалисты завершили надвижку четвертого пролета левой стороны дорожной части.

После завершения надвижки четвертый пролет начали опускать в проектное положение. При помощи гидравлических домкратов металлоконструкцию переместят с пятиметровой высоты. Завершить опускание планируют в начале февраля.

Общий вес всех четырех пролетов составил 1 224 тонны. Три пролета заняли проектное положение. Специалисты проводят работы по устройству опорных частей и деформационных швов. После того, как все конструкции встанут на опоры, стартует восстановление поврежденных инженерных систем, укладка нижнего и верхнего слоя асфальта, установка барьеров и мачты освещения, нанесение разметки.

После завершения работ движение по левой стороне дорожной части моста будет восстановлено.

- Работы на автодорожной части Крымского моста ведутся круглосуточно с опережением графика, сейчас в них задействовано 280 человек и 20 единиц техники. Движение легкового транспорта и автобусов по четырем полосам Крымского моста будет восстановлено в марте этого года, - уточнили в Росавтодоре.