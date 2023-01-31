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НовостиОбщество31 января 2023 13:50

На Крымском мосту установили четыре пролета по левой стороне дорожной части

Движение по мосту вновь перекрывали для работ
Светлана ОВДЕЙ
На Крымском мосту установили четыре пролета по левой стороне дорожной части Фото: Росавтодор

На Крымском мосту установили четыре пролета по левой стороне дорожной части Фото: Росавтодор

На Крымском мосту установили четыре пролета по левой стороне дорожной части. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росавтодора.

Крымский мост вновь перекрывали для ремонтно-восстановительных работ. Движение легковушек и автобусов возобновили 31 января в 06:30. Специалисты завершили надвижку четвертого пролета левой стороны дорожной части.

После завершения надвижки четвертый пролет начали опускать в проектное положение. При помощи гидравлических домкратов металлоконструкцию переместят с пятиметровой высоты. Завершить опускание планируют в начале февраля.

Общий вес всех четырех пролетов составил 1 224 тонны. Три пролета заняли проектное положение. Специалисты проводят работы по устройству опорных частей и деформационных швов. После того, как все конструкции встанут на опоры, стартует восстановление поврежденных инженерных систем, укладка нижнего и верхнего слоя асфальта, установка барьеров и мачты освещения, нанесение разметки.

После завершения работ движение по левой стороне дорожной части моста будет восстановлено.

- Работы на автодорожной части Крымского моста ведутся круглосуточно с опережением графика, сейчас в них задействовано 280 человек и 20 единиц техники. Движение легкового транспорта и автобусов по четырем полосам Крымского моста будет восстановлено в марте этого года, - уточнили в Росавтодоре.