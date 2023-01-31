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НовостиОбщество31 января 2023 14:10

Мэр Краснодара потребовал от заместителей не нарушать правила парковки

Евгений Наумов предупредил о серьезных последствиях
Светлана ОВДЕЙ
Мэр Краснодара потребовал от заместителей не нарушать правила парковки Фото: krd.ru

Мэр Краснодара потребовал от заместителей не нарушать правила парковки Фото: krd.ru

Мэр Краснодара потребовал от заместителей не нарушать правила парковки. Об этом Евгений Наумов сообщил в своем telegram-канале.

На совещании с замами глава города дал указание донести до сотрудников мэрии позицию о соблюдении правил парковки.

- Если увижу или прочитаю где-то, что они скрывают на своих машинах номера на муниципальных парковках, последствия будут самые серьезные. Как говорится, начни с себя, - сказал Евгений Наумов.

Как отметил мэр краевого центра, сотрудники администрации должны на личном примере показывать жителям, как правильно пользоваться городскими парковками.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре бесплатной парковкой могут воспользоваться многодетные семьи и водители электрокаров. В городе оборудовано более 300 муниципальных платных мест.