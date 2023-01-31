Губернатор Кубани встретился с депутатами Госдумы от региона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани встретился с депутатами Госдумы от региона. Участники встречи обсудили поддержку значимых для региона инициатив.

Одной из наиболее важных отмечена возможность выкупа земель по рыночной стоимости под строительство социальных и инфраструктурных объектов. В настоящее время решение не принято.

- В последние годы мы вышли на рекордные темпы строительства школ, детских садов, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов. Только в этом году завершим более 100 объектов. Сдерживающим фактором остается острый дефицит свободных земель, - отметил Вениамин Кондратьев. - Нам нужны четко определенные полномочия по выкупу участков для строительства, иначе мы не сможем продолжить развитие городов и районов.

Как отметил глава региона, несмотря на сложный прошедший год, экономика края адаптировалась к новым условиям. По словам губернатора, сейчас необходимо закрепить успехи, привлекать инвестиции, создавать производства и возводить соцобъекты, повышая уровень жизни людей.

- Для этого необходимо быстрое взаимодействие на всех уровнях власти. Вы должны быть не просто проводниками наших инициатив, а реальными участниками их обсуждений. Рассчитываю на вашу поддержку в Госдуме РФ по ключевым для Кубани вопросам, - отметил Вениамин Кондратьев.

Сейчас Краснодарский край Госдуме РФ представляют 17 депутатов.

- В качестве эксперимента будем приглашать депутатов Госдумы РФ на парламентский час, предлагаю также принимать участие в заседании профильных комитетов Законодательного Собрания. Мы должны улучшить эффективность взаимодействия для решения самых важных вопросов, - отметил председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко.