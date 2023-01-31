На Кубани лесополосы будут сдавать в аренду фермерам

Фермеры хотят арендовать лесополосы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани прорабатывают механизмы передачи в аренду фермерам лесополос. Это поможет сохранить лесные зоны, которые разбивали для сохранения плодородных земель от подтоплений или засухи, также деревья улучшают качество почвы и влияют на урожайность сельхозкультур.

- Лесополосы не относятся к сельхозугодьям, но аграрии сами готовы взять их в аренду для расчистки и содержания. По закону такие участки можно сдавать только через торги. Мы согласны сдавать смежные с сельхозземлями лесополосы без торгов и с минимальной платой. Инициативу уже направили в Госдуму, пока законопроект находится на рассмотрении, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

На Кубани 5,5 тыс. земельных участков общей площадью около 37 тыс. га, находящихся в краевой госсобственности и занятых лесополосами. В аренде у фермеров числятся лишь 2,5%.