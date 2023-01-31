На Кубани начался творческий конкурс для детей «Сортируй отходы – береги природу!»

На Кубани стартовал творческий экоконкурс. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал экоконкурс, принять участие в котором смогут школьники до 15 лет. Для этого ребятам необходимо будет проявить фантазию и сделать поделку из вторичных материальных ресурсов, наглядно демонстрирующую, что можно сделать своими руками из упаковки бытовых и продуктовых товаров.

- Работы принимаем по двум номинациях: поделка «Пластик на пользу людям и природе» и социальный плакат «Мы за чистый край», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Конкурс проводит министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте. Работы принимают до 14 апреля 2023 года. Победителей наградят ценными призами и подарками.