В Сочи появятся новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей

В Сочи разрабатывают новые меры поддержки. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи по поручению главы Алексея Копайгородского разрабатываются дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В городе появятся дополнительные льготы для этой категории граждан.

- Сейчас в городе действуют восемь мер поддержки. Дополнительная соцподдержка оказывается семьям граждан, призванных на службу по частичной мобилизации, заключивших контракт для участия в СВО или добровольцев, у которых есть несовершеннолетние дети, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

На ближайшей сессии Городского Собрания Сочи рассмотрят возможность выдачи путевок для детей в оздоровительные лагеря и новые денежные выплаты.

Напомним, что благодаря вниманию городских властей, школьники и студенты очных отделений бесплатно пользуются общественным транспортом Сочи. Также дети участников СВО вне очереди получают путевки в детский сад, а при рождении ребенка семье выплачивается единовременная помощь в размере 50 тысяч рублей.